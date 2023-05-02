Кто выиграет Лигу чемпионов: суперкомпьютер предсказал победителя
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Машина соглашается с букмекерами
Суперкомпьютер компании Five Thirty Eight дал прогноз на то, что Лигу чемпионов нынешнего сезона выиграет "Манчестер Сити", который во второй год кряду сыграет в полуфинале с "Реалом".
Об этом сообщает сайт компании. Согласно прогнозу, шансы на завоевание английским клубом трофея оцениваются в 48 процентов.
После "Манчестер Сити" наиболее вероятным победителем Лиги чемпионов с 26 процентами называется его соперник в полуфинале турнира — "Реал".
Меньше всего шансов на итоговый успех суперкомпьютер видит у участников другой полуфинальной пары. "Интер" получил 15 процентов, "Милан" — 11 процентов.
Таким образом, наиболее вероятными соперниками по финалу машина видит "Манчестер Сити" с вероятностью выхода туда в 65 процентов и "Интер", попадание которого в решающий поединок оценивается в 55 процентов.
Примечательно, что в целом прогнозы букмекеров идентичны. Авторитетная контора William Hill дает следующие коэффициенты на победу команд в турнире: "Манчестер Сити" — 1,7, "Реала" — 4,5, "Интер" — 7, "Милан" — 9.
Напомним, что "Реал" в четвертьфинале Лиги чемпионов прошел "Челси" украинского полузащитника Михаила Мудрика и вышел на "Манчестер Сити".
"Интер" пробился в полуфинал после победы над "Бенфикой", тогда как "Милан" на предыдущей стадии взял верх в противостоянии с "Наполи".