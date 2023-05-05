Впервые со времен Марадоны: "Наполи" выиграл Серию А (видео)

Клуб из Неаполя в третий раз выиграл Серию А

В четверг, 4 мая, "Удинезе" в рамках матча 33-го тура Серии А сезона 2022/23 принимал "Наполи", уступивший "Милану" место в полуфинале Лиги чемпионов. По итогам встречи неаполитанский клуб выиграл Серию А!

Игра завершилась вничью со счетом 1:1, передает "Телеграф". Таким образом, "Наполи" стал недостижимым для конкурентов по турнирной таблице. Клуб из Неаполя в третий раз в истории выиграл чемпионат Италии.

Примечательно, что "Удинезе" дал бой новоиспеченным чемпионам. Лишь во втором тайме форвард гостей Виктор Осимхен забил гол, который не только спас "Наполи" от поражения, но и принес команде первое за 33 года Скудетто. За хозяев голом отметился Санди Ловрич.

Видеообзор матча "Удинезе" — "Наполи"

До этого неаполитанцы выигрывали Серию А в сезонах 1986/87 и 1989/90, когда за команду играл легендарный Диего Марадона.

Тысячи болельщиков вышли на улицы Неаполя, чтобы отпраздновать чемпионство. Кроме того, праздничные мероприятия состоялись и на домашней арене команды.

Ранее сообщалось, что в Лиге чемпионов состоится итальянский полуфинал. Первый матч "Милан" — "Интер" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. В другом поединке 1/2 финала ЛЧ встретятся главные фавориты на победу.