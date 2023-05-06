"Милан" - "Интер": букмекеры удивили прогнозом на полуфинал Лиги чемпионов

Специалисты не верят в Россонери

В среду, 10 мая, в Лиге чемпионов УЕФА состоится итальянское дерби. Накануне стал известен обладатель Скудетто. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Интер".

Аналитики отдают предпочтение "Интеру" не только в этом противостоянии, но и в "выездном" поединке. Об этом сообщает Favbet.

По мнению специалистов Нерадзурри являются небольшими фаворитами первого матча. На успех номинальных гостей можно сделать ставку с коэффициентом 2,52. В то же время шансы на триумф "хозяев" и ничью менее вероятны — коэффициенты 3,10 и 3,25 соответственно. Favbet оценивает вероятность победы "Интера" в первой игре в 39%, а "Милана" — в 31%.

Добавим, что шансы на выход в финал значительно выше у "Интера" — коэффициент 1,70 против 2,26 за "Милан".

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Милан" — "Интер"

Favbet: (победа "Милана" 3,10 — ничья 3,25 — победа "Интера" 2,52)

William Hill: (3,00 — 3,20 — 2,40)

Bwin: (2,90 — 3,10 — 2,55)

Игра пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца". К слову, этот матч будет показан в Украине в прямом эфире.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Интер" справился с "Бенфикой", а "Милан" оказался сильнее "Наполи".