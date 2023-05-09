"Милан" - "Интер": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Финалист Лиги чемпионов определится в Милане

В среду, 10 мая, в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоится дерби Милана. Накануне суперкомпьютер назвал фаворита 1/2 финала ЛЧ.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча "Милан" — "Интер", который пройдет в Милане на стадионе "Джузеппе Меацца", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Ответная игра состоится 16 мая.

Обе команды после относительного провала в Серии А ведут ожесточенную борьбу за попадание в топ-4, которое дает право на прямую путевку в ЛЧ сезона 2023/24. Выход в финал ЛЧ, не говоря о победе, станет грандиозным успехом и для Россонери, и для Нерадзури, и для всего итальянского футбола. К слову, последним итальянским клубом, побеждавшим в главном еврокубке был именно "Интер".

Накануне обе команды одолели римских грандов. "Интер" справился с "Ромой" (2:0), а "Милан" — с "Лацио" (2:0).

Видеообзор матча "Рома" - "Интер"

Видеообзор матча "Милан" - "Лацио"

Добавим, что Нерадзурри в конце мая сыграют в финале Кубка Италии против "Фиорентины".

Игру "Милан" — "Интер" можно будет посмотреть в прямом эфире в Украине. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

Напомним, в 1/4 финала Лиги чемпионов "Интер" без проблем прошел португальскую "Бенфику", а "Милан" выбил из турнира итальянский "Наполи".