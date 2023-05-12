Новий скандал в українському футболі: команду УПЛ намагаються підкупити

На кону перемоги в УПЛ стоять десятки мільйонів євро

Футболістам "Миная" перед матчем 26-го туру чемпіонату України проти "Дніпра-1" пропонують гроші за програш.

Про це заявив головний тренер "Минаю" Володимир Шаран у коментарі для клубної пресслужби у Facebook. Наставник зазначив, що таке відбувається вдруге за останні тижні. Напередодні гравцям закарпатської команди невідомі пропонували гроші за "злив" матчу із "Шахтарем" (0:1).

"Вдруге за останні два тижні нашим гравцям дзвонять невідомі люди та пропонують грати нечесно. Дзвінки були напередодні матчу проти "Шахтаря", а тепер перед "Дніпром-1". Пропонують футболістам гроші за поразку. Ми розуміємо, що це не представники клубів. Судячи з усього, це люди, які заробляють на ставках чи щось таке. Ми не знаємо, хто вони, але такі реалії сучасного футболу", — сказав Шаран.

Володимир Шаран розповів, що його гравцям пропонують "злити" матч із Дніпром-1

Нагадаємо, матч "Минай" – "Дніпро-1" пройде на домашньому стадіоні закарпатців 15 травня, початок о 13.00. Зазначимо, "Дніпро-1" та "Шахтар" борються за перемогу в УПЛ. За певних розкладів переможець ЧУ безпосередньо потрапить до групового етапу Ліги чемпіонів, де заробить щонайменше десятки мільйонів євро.

Зазначимо, гра "Шахтар" — "Минай" завершилася великим скандалом через те, що рефері не зарахував "чистий" гол гостей у ворота Гірників.

Раніше представник "Дніпра-1" звинуватив "Шахтар" у хабарництві.