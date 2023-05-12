"Поймал аквапланирование": российский футболист разбился насмерть во время уличной гонки (видео)

Россиянин любил уличные гонки под Москвой

Бывший футболист "Спартака", "Химок" и московского "Динамо" Александр Каракин погиб в реанимации после аварии, которая произошла на 30-м км Минского шоссе в ночь на 12 мая. Накануне звездный футболист сборной Италии Чиро Иммобиле угодил в аварию с трамваем.

О смерти российского футболиста сообщает telegram-канал 112. По информации источника, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти мужчину не удалось. Медики диагностировали у 32-летнего спортсмена перелом черепа, ребер и бедренной кости, а также гемопневмоторакс. Сообщается, что водитель был не пристегнут, а причиной аварии стала резина Track Racing.

По данным telegram-канала SHOT, спортсмен на всей скорости влетел в отбойник, после чего его Nissan GT-R выкинуло на середину дороги. Сообщается, что ДТП произошло во время уличной гонки, которые в этих местах проходят каждую неделю.

Telegram-канал mash отмечает, что инцидент мог произойти уже после гонки, когда футболист возвращался домой на большой скорости. Каракин ехал по крайней правой полосе с превышением скоростного режима на спортивных покрышках без водоотводов. Он на большой скорости перестроился на мокрую полосу (ночью работники поливали дорогу) и поймал аквапланирование, после чего врезался в отбойник.

Ранее в ДТП попал футболист молодежной сборной Италии Дестини Удоджи, который врезался на своем автомобиле в бар.

Напомним, в аварии погиб игрок, забивший самый быстрый гол в истории футбола.