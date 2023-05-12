"Впіймав аквапланування": російський футболіст розбився на смерть під час вуличних перегонів (відео)

Росіянин любив вуличні перегони під Москвою

Колишній футболіст "Спартака", "Хімок" та московського "Динамо" Олександр Каракін загинув у реанімації після аварії, яка сталася на 30-му км Мінського шосе в ніч проти 12 травня. Напередодні зірковий футболіст збірної Італії Чиро Іммобіле потрапив в аварію з трамваєм.

Про смерть російського футболіста повідомляє telegram-канал 112. За інформацією джерела, лікарі кілька годин боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося. Медики діагностували у 32-річного спортсмена перелом черепа, ребер та стегнової кістки, а також гемопневмоторакс. Повідомляється, що водій був не пристебнутий, а причиною аварії стала гума Track Racing.

За даними telegram-каналу SHOT, спортсмен на всій швидкості влетів у відбійник, після чого його Nissan GT-R викинуло на середину дороги. Повідомляється, що ДТП сталася під час вуличних перегонів, які у цих місцях відбуваються щотижня.

Telegram-канал mash зазначає, що інцидент міг статися вже після перегонів, коли футболіст повертався додому на великій швидкості. Каракін їхав крайньою правою смугою з перевищенням швидкісного режиму на спортивних покришках без водовідведення. Він на великій швидкості перешикувався на мокру смугу (вночі працівники поливали дорогу) і впіймав аквапланування, після чого врізався у відбійник.

Раніше в ДТП потрапив футболіст молодіжної збірної Італії Дестіні Удоджі, який врізався своїм автомобілем у бар.

Нагадаємо, в аварії загинув гравець, який забив найшвидший гол в історії футболу.