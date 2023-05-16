Чемпіонат України з футболу, 27 тур: розклад, результати та відеоогляди матчів
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
До закінчення чемпіонату залишилося лише чотири тури
У п’ятницю, 19 травня, матчем "Дніпро-1" — "Колос" стартує 27-й тур чемпіонату України з футболу сезону 2022/23. Напередодні стало відомо, що ФК "Полісся" вийшло до Української Прем’єр-ліги (УПЛ).
З розкладом та результатами всіх ігор УПЛ можна ознайомитись на офіційному сайті ліги. Лідер першості "Шахтар" свій матч 27-го туру УПЛ проведе також у п’ятницю. Протистояти Гірникам буде "Верес".
Розклад, результати та відеоогляди всіх матчів 27 туру УПЛ
19 травня, п’ятниця
"Дніпро-1" – "Колос" — 14:00, YouTube
"Ворскла" – "Кривбас" — 15:00, setantasports.com
"Шахтар" – "Верес" — 17:00, setantasports.com
20 травня, субота
"Чорноморець" – "Минай" — 13:00, setantasports.com
"Зоря" – "Інгулець" — 14:00, YouTube
"Олександрія" — "Динамо" — 15:00, setantasports.com
21 травня, неділя
"Металіст 1925" – "Металіст" — 15:00, setantasports.com
"Рух" — ФК "Львів" — 17:00, YouTube
З результатами та відеооглядами матчів 26-го туру чемпіонату України з футболу можна ознайомитись у нас на сайті.
Раніше футболіст "Дніпра-1" зганьбився в мережі, пояснюючи свою симуляцію.