Кварцяний чітко пояснив провал "Динамо"

Досвідчений фахівець прокоментував ситуацію у київській команді

Легендарний тренер "Волині" Віталій Кварцяний висловився про ситуацію київського "Динамо", яке за підсумками 27-го туру УПЛ втратило шанси на "золото" та "срібло" у чемпіонаті України.

Відповідний коментар українського фахівця доступний на сайті fanday. Тренер вважає, що у київському клубі не вистачає зіркових футболістів, які можуть вирішувати завдання на рівні чемпіонату України. При цьому Кварцяний виділяє у складі Біло-Синіх Беніто, який нестандартними діями створює гостроту в атаці.

"Особистостей у "Динамо" зараз немає після відходу Циганкова. Мені в київській команді імпонує тільки Беніто. Він добре вписався і якоюсь мірою компенсував відхід Віктора. Від Беніто виходить загроза — він грає нестандартно і гостро. Але в "Динамо" зараз немає конструктивної командної гри на атаку... Луческу що, забув, як його команди грали раніше? Не треба думати, що українські футболісти гірші за бразильських.

Багато гравців "Динамо" досягли своєї стелі у розвитку, але без них кияни гратимуть ще слабше. Можу сказати, що в УПЛ немає зараз футболістів, які зможуть заграти у топ 10 командах чемпіонату Англії, окрім Довбика ”, — заявив Кварцяний.

Раніше повідомлялося, що футболіста "Динамо" жорстко покарали за неоднозначні слова у бік арбітра Катерини Монзуль.

Нагадаємо, легендарний захисник "Динамо" та збірної України вступив до лав штурмової бригади.