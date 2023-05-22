"Грайте в рф": "Динамо", "Шахтар" та Левандовський відреагували на ганебне відео "Барселони" для росіян

Скандал набирає обертів

Українські клуби, включно з "Динамо" та "Шахтарем", а також зірковий футболіст "Барселони" Роберт Левановський прокоментували скандальне відеозвернення на адресу росіян з боку партнерів по команді останнього Алекса Бальде та Серхі Роберто, де після завоювання чемпіонства в Іспанії вони дякували їм за підтримку та висловили надію, що разом "виграють ще багато титулів".

За допомогою своїх соцмереж "Динамо" рекомендувало каталонському клубу переїхати ближче до своїх російських уболівальників та подати заявку на участь в чемпіонаті росії. До свого повідомлення кияни прикріпили фото руйнувань після прильоту ракети на стадіон імені Юрія Гагаріна в Чернігові.

Шахтар констатував, що поки українські військові проходять курс реабілітації в Барселоні, гравці місцевого однойменного клубу Алекс Бальде та Серхі Роберто записують відеозвернення до вболівальників країни, яка прямо зараз вбиває українців, вбиває дітей та знищує українські міста.

"Жодна перемога, ніякі сотні проданих футболок не варті людського життя. На знімках – двоє воїнів України Віталій Шумей та Богдан Куш, які отримали тяжкі поранення внаслідок російської агресії та перебувають на лікуванні в Барселоні.

Чи вважаєте ви цю ситуацію нормою, Роберте Левандовський? Ви, як капітан збірної Польщі, країни, яка дуже допомагає Україні, повинні розуміти масштаби трагедії та абсурдність такого вчинку", — звернувся до польського лідера "Барселони" "Шахтар".

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У коментарі Sport Interia Левандовский зізнався, що "був, м’яко кажучи, дуже здивований", коли дізнався про цей ролик. За його словами, він знає, що це була не офіційна позиція "Барселони", а заява під час зустрічі з мовниками, які мають права на трансляцію іспанської Ла Ліги.

"У таких ситуаціях часто навіть не знаєш, з ким розмовляєш. Це, звичайно, не пояснення, оскільки явно про щось не потурбувалися — і в результаті вийшло дуже погано. В той же час, наскільки мені відомо, клуб збирається прийняти якісь заходи у відповідь на цю ситуацію", — резюмував Левандовський.

Нещодавно стало відомо, що "Барселона" може піти шляхом рф, якщо УЄФА відсторонить її від єврокубків через "справу Негрейри" — ексвіцепрезидента технічного суддівського комітету Іспанії, який отримував від клубу гроші за звіти про суддів.

Якщо вина каталонців буде доведена, УЄФА може дискваліфікувати клуб із єврокубків на один сезон. Нагадаємо, що на російські збірну та клуби накладено санкції УЄФА через повномасштабне вторгнення рф в Україну. російські футбольні функціонери мали намір піти в Азіатську футбольну конфедерацію (АФК), але поки що поставили процес на паузу.