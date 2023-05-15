"Барселона" вперше після прощання з Мессі стала чемпіоном Іспанії (відео)

Клуб не вигравав Ла Лігу чотири роки

"Барселона", яка ризикує стати ізгоєм в європейському футболі, вперше з 2019 року виграла титул чемпіона Іспанії.

Як повідомляє "Телеграф", достроково оформити чемпіонство каталонцям дозволила виїзна перемога над Еспаньйолом — 4:2. Команда випереджає "Реал" на 14 очок і за чотири тури до кінця першості стала недосяжною для найближчого переслідувача.

Гості вигравали з рахунком 4:0 вже на 53-й хвилині завдяки дублю Роберта Левандовського, а також голам Бальде та Кунде, на що господарі відповіли двома голами наприкінці поєдинку.

Примітно, що попереднього разу "Барселона" вигравала Ла Лігу, коли в її складі ще виступав Ліонель Мессі, який залишив клуб влітку 2021 року.

Раніше президент каталонців Жоан Лапорта заявив, що Мессі повернеться в команду.

Повідомлялося, що зірка аргентинського футболу влітку 2023 року залишить "ПСЖ".

При цьому з’явилася інформація, що Мессі наступного сезону гратиме в Саудівській Аравії, де йому запропонували "величезні" гроші.