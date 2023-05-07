Вперше за дев’ять років: "Реал" не залишився без трофеїв в цьому сезоні (відео)

Королівський клуб кілька років не міг виграти турнір

"Реал", який має шанс на ще один трофей в цьому сезоні, адже в півфіналі Ліги чемпіонів зіграє з "Манчестер Сіті", у 20-й раз у своїй історії завоював Кубок Іспанії завдяки перемозі з рахунком 2:1 над "Осасуною" у фіналі.

Як повідомляє "Телеграф", це поки що єдиний трофей мадридської команди в нинішній кампанії. Із 2014 року їй не вдавалося виграти турнір.

"Реал" відкрив рахунок уже на 2-й хвилині, коли після передачі Вінісіуса Жуніора відзначився Родріго. Але "Осасуна" відновила рівновагу на початку другого тайму за допомогою точного удару Торро.

Тим не менш, королівський клуб домігся свого наприкінці години гри з гаком. Той самий Родріго став автором другого гола і приніс трофей команді.

Нагадаємо, що мадридці в чвертьфіналі Ліги чемпіонів обіграли "Челсі" українського півзахисника Михайла Мудрика, тоді як манкуніанці пройшли "Баварію".

У першому раунді у плей-офф турніру "Реал" розібрався з ще одним англійським клубом — "Ліверпулем". Тим часом, "Сіті" без проблем узяв гору над німецьким РБ "Лейпциг".