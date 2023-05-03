"Реал" — "Ман Сіті": де і коли дивитись півфінал Ліги чемпіонів

У головному єврокубку наближаються вирішальні матчі

У вівторок, 9 травня, мадридський суперклуб у рамках першого півфінального матчу Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 прийме Городян, які напередодні перевернули ситуацію в чемпіонаті Англії. "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті".

У прямому ефірі в Україні перший матч 1/2 фіналу ЛЧ покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра "Реал" — "Ман Сіті" пройде в Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу", початок зустрічі — о 22:00 за київським часом. На сайті "Телеграф" оперативно будуть доступні відео голів, а також найкращі моменти поєдинку. Додамо, що з суперкомп’ютер компанії Five Thirty Eight вважає, що Лігу чемпіонів виграє команда саме з цієї пари.

Нагадаємо, Вершкові у чвертьфіналі Ліги чемпіонів пройшли "Челсі" Михайла Мудрика, а городяни переграли "Баварію". Додамо, у першому раунді у плей-офф мадридці розправилися над ще однією англійською командою — "Ліверпулем". МС, у свою чергу, у неповторному стилі обіграв німецький РБ "Лейпциг".