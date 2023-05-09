"Реал" — "Манчестер Сіті": онлайн-трансляція півфіналу Ліги чемпіонів

Перша гра пройде у Мадриді

У вівторок, 9 травня, іспанський "Реал" зіграє з англійським "Манчестер Сіті" у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. Напередодні МС перемогою над "Арсеналом" вирішив майже всі питання в АПЛ.

"Телеграф" проведе текстову онлайн-трансляцію матчу, який відбудеться у Мадриді на стадіоні "Сантьяго Бернабеу". Початок зустрічі о 22:00 за київським часом. Другий поєдинок пройде 17 травня в Манчестері.

Обидві команди перебувають у чудовому настрої. Напередодні Містяни практично забезпечили собі перемогу в Англійській прем’єр-лізі, перемігши "Лідс" (2:1). Вершкові, у свою чергу, виграли Кубок Іспанії, перемігши "Осасуну" (2:1).

Матч "Реал" — "Ман Сіті" буде показаний в Україні у прямому ефірі. До речі, букмекери визначили фаворита в цьому протистоянні.

Нагадаємо, Вершкові у чвертьфіналі Ліги чемпіонів пройшли англійський "Челсі" Михайла Мудрика, а Городяни переграли "Баварію". Додамо, у першому раунді плей-офф іспанці розправилися над ще однією англійською командою — "Ліверпулем". МС, у свою чергу, у неймовірному стилі обіграв німецький РБ "Лейпциг".