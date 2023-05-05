"Реал" — "Ман Сіті": букмекери спантеличили прогнозом на півфінал Ліги чемпіонів
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Фахівці виділили явного фаворита протистояння
У вівторок, 9 травня, у першому півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 зустрінуться головні фаворити на єврокубок "Реал" та "Манчестер Сіті", який перевернув ситуацію в АПЛ перемогою над "Арсеналом". "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Реал" — "Ман Сіті".
На думку букмекерів, Городяни є фаворитами не лише 2-матчевого протистояння, а й гостьової гри у Мадриді. Про це повідомляє Favbet.
На успіх англійців можна зробити ставку з коефіцієнтом 2,26. Водночас перемога іспанців та нічия менш ймовірні — коефіцієнти 3,35 та 3,75 відповідно. Аналітики Favbet оцінюють можливість перемоги МС на "Сантьяго Бернабеу" в 44%, а "Реала" — в 30%.
Прогноз букмекерів на матч Ліги чемпіонів "Реал" — "Ман Сіті"
- Favbet: (перемога "Реала" 3,35 — нічия 3,75 — перемога "Ман Сіті" 2,26)
- William Hill: (3,10 — 3,70 — 2,15)
- Bwin: (3,30 — 3,50 — 2,10)
Зазначимо, матч "Реал" — "Ман Сіті" буде показаний в Україні у прямому ефірі.
Нагадаємо, Королівський клуб у чвертьфіналі Ліги чемпіонів пройшов англійський "Челсі" Михайла Мудрика, а Городяни переграли німецьку "Баварію". До речі, суперкомп’ютер вважає манчестерський клуб головним фаворитом єврокубка.