"Реал" - "Ман Сити": букмекеры озадачили прогнозом на полуфинал Лиги чемпионов

Специалисты выделили явного фаворита противостояния

Во вторник, 9 мая, в первом полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 встретятся главніе фавориты на еврокубок "Реал" и "Манчестер Сити", который перевернул ситуацию в АПЛ победой над "Арсеналом". "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити".

По мнению букмекеров, Горожане являются фаворитами не только 2-матчевого противостояния, но и гостевой игры в Мадриде. Об этом сообщает Favbet.

На успех англичан можно сделать ставку с коэффициентом 2,26. В то же время победа испанцев и ничья менее вероятны — коэффициенты 3,35 и 3,75 соответственно. Аналитики Favbet оценивают вероятность победы МС на "Сантьяго Бернабеу" в 44%, а "Реала" — в 30%.

Прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов "Реал" — "Ман Сити"

Favbet: (победа "Реала" 3,35 — ничья 3,75 — победа "Ман Сити" 2,26)

William Hill: (3,10 — 3,70 — 2,15)

Bwin: (3,30 — 3,50 — 2,10)

Отметим, матч "Реал" — "Ман Сити" будет показан в Украине в прямом эфире.

Напомним, Королевский клуб в четвертьфинале Лиги чемпионов прошел английский "Челси" Михаила Мудрика, а Горожане переиграли немецкую "Баварию". К слову, суперкомпьютер считает манчестерский клуб главным фаворитом еврокубка.