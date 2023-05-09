"Реал" - "Манчестер Сити": онлайн-трансляция полуфинала Лиги чемпионов

Первая игра пройдет в Мадриде

Во вторник, 9 мая, испанский "Реал" сыграет с английским "Манчестер Сити" в первом полуфинале Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. Накануне МС победой над "Арсеналом" решил почти все вопросы в АПЛ.

"Телеграф" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. Ответный поединок пройдет 17 мая в Манчестере.

Обе команды находятся в превосходном настроении. Накануне Горожане практически обеспечили себе победу в Английской премьер-лиге, победив "Лидс" (2:1). Сливочные, в свою очередь, выиграли Кубок Испании, победив "Осасуну" (2:1).

Матч "Реал" — "Ман Сити" будет показан в Украине в прямом эфире. К слову, букмекеры определили фаворита в этом противостоянии.

Напомним, Сливочные в четвертьфинале Лиги чемпионов прошли английский "Челси" Михаила Мудрика, а Горожане переиграли "Баварию". Добавим, в первом раунде плей-офф испанцы расправились над еще одной английской командой — "Ливерпулем". МС, в свою очередь, в невероятном стиле обыграл немецкий РБ "Лейпциг".