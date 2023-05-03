"Реал" - "Ман Сити": где и когда смотреть полуфинал Лиги чемпионов

В главном еврокубке близятся решающие матчи

Во вторник, 9 мая, мадридский суперклуб в рамках первого полуфинального матча Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 примет Горожан, которые накануне перевернули ситуацию в чемпионате Англии. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" — "Ман Сити".

В прямом эфире в Украине первый матч 1/2 финала ЛЧ покажут Volia TV и "megogo". Об этом сообщает официальный сайт транслятора.

Игра "Реал" — "Ман Сити" пройдет в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу", начало встречи — в 22:00 по киевскому времени. На сайте "Телеграф" оперативно будут доступны видео голов, а также лучшие моменты поединка. Добавим, что суперкомпьютер компании Five Thirty Eight считает, что Лигу чемпионов выиграет команда именно из этой пары.

Напомним, Сливочные в четвертьфинале Лиги чемпионов прошли "Челси" Михаила Мудрика, а Горожане переиграли "Баварию". Добавим, в первом раунде в плей-офф мадридцы расправились над еще одной английской командой — "Ливерпулем". МС, в свою очередь, в неповторимом стиле обыграл немецкий РБ "Лейпциг".