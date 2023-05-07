Впервые за девять лет: "Реал" не остался без трофеев в текущем сезоне (видео)

Королевский клуб несколько лет не мог выиграть турнир

"Реал", который имеет шанс на еще один трофей в текущем сезоне, ведь в полуфинале Лиги чемпионов сыграет с "Манчестер Сити", в 20-й раз в своей истории завоевал Кубок Испании благодаря победе со счетом 2:1 над "Осасуной" в финале.

Как сообщает "Телеграф", это пока что единственный трофей мадридской команды в нынешней кампании. С 2014 года ей не удавалось выиграть турнир.

"Реал" открыл счет уже на 2-й минуте, когда после передачи Винисиуса Жуниора отличился Родриго. Но "Осасуна" восстановила равновесие в начале второго тайма с помощью точного удара Торро.

Тем не менее, королевский клуб добился своего на исходе часа игры с лишним. Тот же Родриго стал автором второго гола и принес трофей команде.

Напомним, что мадридцы в четвертьфинале Лиги чемпионов обыграли "Челси" украинского полузащитника Михаила Мудрика, тогда как манкунианцы прошли "Баварию".

В первом раунде в плей-офф турнира "Реал" разобрался с еще одним английским клубом — "Ливерпулем". Тем временем, "Сити" без проблем взял верх над немецким РБ "Лейпциг".