"Барселона" впервые после ухода Месси стала чемпионом Испании (видео)

Клуб не выигрывал Ла Лигу четыре года

"Барселона", которая рискует стать изгоем в европейском футболе, впервые с 2019 года выиграла титул чемпиона Испании.

Как сообщает "Телеграф", досрочно оформить чемпионство каталонцам позволила выездная победа над Эспаньолом — 4:2. Команда опережает "Реал" на 14 очков и за четыре тура до конца первенства стала недостижимой для ближайшего преследователя.

Гости выигрывали со счетом 4:0 уже к 53-й минуте благодаря дублю Роберта Левандовски, а также голам Бальде и Кунде, на что хозяева ответили двумя голами в концовке поединка.

Примечательно, что в предыдущий раз "Барселона" выигрывала Ла Лигу, когда в ее составе еще выступал Лионель Месси, покинувший клуб летом 2021 года.

Ранее президент каталонцев Жоан Лапорта заявил, что Месси вернется в команду.

Сообщалось, что звезда аргентинского футбола летом 2023 года покинет "ПСЖ".

При этом появилась информация, что Месси в следующем сезоне будет играть в Саудовской Аравии, где ему предложили "огромные" деньги.