Сделка готова: СМИ узнали, куда за "огромные" деньги перейдет Месси

Футболист может заработать 1,8 млрд евро

Звездный футболист Лионель Месси, уход которого из "ПСЖ" анонсировали медиа, в следующем сезоне будет выступать в Саудовской Аравии.

Об этом сообщает AFP со ссылкой на близкий к переговорам саудовский источник. По его словам, соглашение будет "огромным".

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Отмечается, что сделка по переходу 35-летнего нападающего уже "готова". В ответ на просьбу медиа, "ПСЖ" напомнил, что контракт аргентинца действует до 30 июня 2023 года.

По информации L’Equipe, Месси договорился о переходе в "Аль-Хиляль" из Саудовской Аравии и уже согласовал двухлетний контракт с опцией продления на год с зарплатой в 600 млн евро в год.

Неделей ранее "ПСЖ" отстранил аргентинца от футбола на две недели за то, что тот улетел в Саудовскую Аравию без его ведома. Накануне он вернулся в клуб после того, как принес свои извинения.

При этом президент "Барселоны" Жоан Лапорта дал понять, что звездный игрок вернется в каталонскую команду, откуда летом 2021 года перешел в "ПСЖ".

Ранее сообщалось, что Месси намерен уйти в "Интер Майами", которым в числе других владеет легендарный Дэвид Бекхэм.

Между тем, авторитетный журналист Джанлука Ди Марцио узнал, что "Аль Хиляль" — главный фаворит на трансфер 35-летнего футболиста.