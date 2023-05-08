После сообщений об уходе Месси вернулся в "ПСЖ"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Суперфорварду смягчили наказание
Звездный футболист "ПСЖ" Лионель Месси, который летом 2023 года наверняка сменит клуб, вернулся в команду.
Об этом сообщает французский гранд в своих соцсетях и в частности в Twitter. В своем посте парижане опубликовали фото игрока во время тренировки.
Отмечается, что 35-летний аргентинец явился на занятия команды утром, 8 мая.
На прошлой неделе "ПСЖ" на две недели отстранил Месси от тренировок, матчей и лишил зарплаты за вылет в Саудовскую Аравию без ведома клуба. При этом СМИ рассказали, что тамошний "Аль-Хиляль" хочет заполучить звезду.
Кроме того, президент "Барселоны" Жоан Лапорта заявил, что нападающий вернется в каталонский клуб, откуда ушел в "ПСЖ" летом 2021 года.
Ранее появилась информация, что Месси планирует перейти в "Интер Майами", одним из собственников которого является другая легенда футбол Дэвид Бекхэм.
По данным авторитетного журналиста Джанлуки Ди Марцио, "Аль Хиляль" — фаворит на подписание 35-летнего форварда.