Угода готова: ЗМІ дізналися, куди за "величезні" гроші перейде Мессі

Футболіст може заробити 1,8 млрд євро

Зірковий футболіст Ліонель Мессі, прощання якого з "ПСЖ" вже анонсували медіа, наступного сезону виступатиме в Саудівській Аравії.

Про це повідомляє AFP із посиланням на близьке до переговорів саудівське джерело. За його словами, угода буде "величезною".

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Зазначається, що контракт 35-річного нападника вже "готовий". У відповідь на прохання медіа "ПСЖ" нагадав, що його договір з аргентинцем діє до 30 червня 2023 року.

За інформацією L’Equipe, Мессі домовився про перехід в "Аль-Хіляль" із Саудівської Аравії і вже погодив дворічну угоду з опцією продовження на рік із зарплатою 600 млн євро на рік.

Тижнем раніше "ПСЖ" відсторонив аргентинця від футболу на два тижні за те, що той відлетів до Саудівської Аравії без його відома. Напередодні він повернувся до клубу після того, як вибачився.

При цьому президент "Барселони" Жоан Лапорта дав зрозуміти, що зірковий гравець повернеться до каталонської команди, звідки влітку 2021 року перейшов до "ПСЖ".

Раніше повідомлялося, що Мессі має намір піти в "Інтер Майамі", яким серед інших володіє легендарний Девід Бекхем.

Тим часом авторитетний журналіст Джанлука Ді Марціо дізнався, що "Аль Хіляль" — головний фаворит на трансфер 35-річного футболіста.