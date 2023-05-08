Після повідомлень про зміну команди Мессі повернувся до "ПСЖ"

Суперфорварду пом’якшили покарання

Зірковий футболіст "ПСЖ" Ліонель Мессі, який влітку 2023 року, напевно, змінить клуб, повернувся до команди.

Про це повідомляє французький гранд у своїх соцмережах й зокрема в Twitter. У своєму пості парижани опублікували фото гравця під час тренування.

Зазначається, що 35-річний аргентинець з’явився на заняття команди вранці 8 травня.

Минулого тижня "ПСЖ" на два тижні відсторонив Мессі від тренувань, матчів і позбавив зарплати за виліт до Саудівської Аравії без відома клубу. При цьому ЗМІ розповіли, що тамтешній "Аль-Хіляль" хоче переманити зірку.

Крім того, президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що нападник повернеться до каталонського клубу, звідки пішов до "ПСЖ" влітку 2021 року.

Раніше з’явилася інформація, що Мессі планує перейти в "Інтер Майамі", одним із власників якого є інша легенда футболу Девід Бекхем.

За даними авторитетного журналіста Джанлукі Ді Марціо, "Аль Хіляль" — фаворит на підписання 35-річного форварда.