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Після повідомлень про зміну команди Мессі повернувся до "ПСЖ"

Автор
Андрій Синявський Андрій Синявський
Дата публікації
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Мессі знову тренується разом із командою Новина оновлена 08 травня 2023, 18:11
Мессі знову тренується разом із командою. Фото twitter.com/PSG_inside

Суперфорварду пом’якшили покарання

Зірковий футболіст "ПСЖ" Ліонель Мессі, який влітку 2023 року, напевно, змінить клуб, повернувся до команди.

Про це повідомляє французький гранд у своїх соцмережах й зокрема в Twitter. У своєму пості парижани опублікували фото гравця під час тренування.

Зазначається, що 35-річний аргентинець з’явився на заняття команди вранці 8 травня.

Минулого тижня "ПСЖ" на два тижні відсторонив Мессі від тренувань, матчів і позбавив зарплати за виліт до Саудівської Аравії без відома клубу. При цьому ЗМІ розповіли, що тамтешній "Аль-Хіляль" хоче переманити зірку.

Крім того, президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що нападник повернеться до каталонського клубу, звідки пішов до "ПСЖ" влітку 2021 року.

Раніше з’явилася інформація, що Мессі планує перейти в "Інтер Майамі", одним із власників якого є інша легенда футболу Девід Бекхем.

За даними авторитетного журналіста Джанлукі Ді Марціо, "Аль Хіляль" — фаворит на підписання 35-річного форварда.

Теги:
#Футбол #ФК ПСЖ #Ліонель Мессі