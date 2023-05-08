Після повідомлень про зміну команди Мессі повернувся до "ПСЖ"
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Суперфорварду пом’якшили покарання
Зірковий футболіст "ПСЖ" Ліонель Мессі, який влітку 2023 року, напевно, змінить клуб, повернувся до команди.
Про це повідомляє французький гранд у своїх соцмережах й зокрема в Twitter. У своєму пості парижани опублікували фото гравця під час тренування.
Зазначається, що 35-річний аргентинець з’явився на заняття команди вранці 8 травня.
Минулого тижня "ПСЖ" на два тижні відсторонив Мессі від тренувань, матчів і позбавив зарплати за виліт до Саудівської Аравії без відома клубу. При цьому ЗМІ розповіли, що тамтешній "Аль-Хіляль" хоче переманити зірку.
Крім того, президент "Барселони" Жоан Лапорта заявив, що нападник повернеться до каталонського клубу, звідки пішов до "ПСЖ" влітку 2021 року.
Раніше з’явилася інформація, що Мессі планує перейти в "Інтер Майамі", одним із власників якого є інша легенда футболу Девід Бекхем.
За даними авторитетного журналіста Джанлукі Ді Марціо, "Аль Хіляль" — фаворит на підписання 35-річного форварда.