"Играйте в рф": "Динамо", "Шахтер" и Левандовски отреагировали на позорное видео "Барселоны" для россиян

Скандал набирает обороты

Украинские клубы, включая "Динамо" и "Шахтер", а также звездный футболист "Барселоны" Роберт Левановски прокомментировали скандальное видеообращение в адрес россиян со стороны партнеров по команде последнего Алекса Бальде и Серхи Роберто, где после завоевания чемпионства в Испании они благодарили их за поддержку и выразили надежду, что вместе "выиграют еще много титулов".

Посредством своих соцсетей "Динамо" рекомендовало каталонскому клубу переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате россии. К своему сообщению киевляне прикрепили фото разрушений после прилета ракеты на стадион имени Юрия Гагарина в Чернигове.

Шахтер констатировал, что пока украинские военные проходят курс реабилитации в Барселоне, игроки местного одноименного клуба Алекс Бальде и Серджи Роберто записывают видеообращение к болельщикам страны, которая прямо сейчас убивает украинцев, убивает детей и уничтожает украинские города.

"Ни одна победа, ни сотни проданных футболок не стоят человеческой жизни. На снимках – двое воинов Украины Виталий Шумей и Богдан Куш, которые получили тяжелые ранения в результате российской агрессии и находятся на лечении в Барселоне.

Считаете ли вы эту ситуацию нормой, Роберт Левандовски? Вы, как капитан сборной Польши, страны, очень помогающей Украине, должны понимать масштабы трагедии и абсурдность такого поступка", — обратился к польскому лидеру "Барселоны" "Шахтер".

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В комментарии Sport Interia Левандовски признался, что "был, мягко говоря, очень удивлен", когда узнал об этом ролике. По его словам, он знает, что это была не официальная позиция "Барселоны", а заявление во время встречи с вещателями, обладающим правами на трансляцию испанской Ла Лиги.

"В таких ситуациях часто даже не знаешь, с кем разговариваешь. Это, конечно, не объяснение, поскольку явно о чем-то не побеспокоились – и в результате получилось очень плохо. В то же время, насколько мне известно, клуб собирается принять какие-то меры в ответ на эту ситуацию", — резюмировал Левандовски.

Недавно стало известно, что "Барселона" может пойти по пути рф, если УЕФА отстранит ее от еврокубков по "делу Негрейры" — экс-вице-президента технического судейского комитета Испании, который получал от клуба деньги за отчеты о судьях.

Если вина каталонцев будет доказана, УЕФА может дисквалифицировать клуб из еврокубков на один сезон. Напомним, что на российские сборная и клубы наложены санкции УЕФА из-за полномасштабного вторжения рф в Украину. российские футбольные функционеры намеревались уйти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), но пока поставили процесс на паузу.