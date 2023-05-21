"Барселона" оскандалилась позорным видео для россиян, украинский комментатор ей достойно ответил (видео)

Новоявленный чемпион Испании оскорбил украинцев

"Барселона" угодила в скандал, опубликовав ролик с обращением к российским болельщикам после завоевания чемпионского титула в Испании.

Соответствующее видео появилась в соцсетях транслятора испанской Ла Лиги в стране-агрессоре Okko Sport. В нем приняли участие защитник Алехандро Бальде и полузащитник Серхи Роберто.

"Большой привет всем болельщикам "Барселоны" в россии! Скоро увидимся!", — заявил Бальде.

"Дорогие болельщики из рф! Большое спасибо за вашу поддержку и энергию! Вы также часть этой победы! Надеюсь, что вместе мы выиграем еще много титулов!", — вторил ему Роберто.

Ролик, который точно нельзя назвать устаревшим, поскольку на игроках экипировка дизайна нынешнего сезона, вызвал закономерное возмущение среди украинцев.

Одним из них стал комментатор MEGOGO Виталий Кравченко. В начале матча "Барселоны" против "Реал Сосьедада" он осудил это видео, обратившись на испанском языке.

"Пока россия бомбит ракетами мирные украинские города, убивает мирное население, наши герои гибнут, а обычные россияне за этим молча наблюдают или вообще поддерживают эту войну, "Барселона" записывает видео, на котором обращается к российским болельщикам и передает им приветствие.

Позор "Барселоне", Алехандро Бальде и Серхи Роберто за этот поступок. Мы видим поддержку всей Испании — оружием, словами, гуманитарной помощью и бесконечно благодарны за нее. И, да, мы видели видео, где президент "Барселоны" Жоан Лапорта обращается к украинцам со словами поддержки. Но обращение Бальде и Роберто к российским фанатам — попытка усидеть на двух стульях. И мы это осуждаем.

Сегодня я видел, как фан-сообщество "Барселоны", одного из самых популярных клубов среди украинских болельщиков — разрушается на глазах. Это вина исключительно "Барселоны". Простите за мой акцент и произношение", — обратился Кравченко.

Сообщалось, что "Барселона" рискует пойти по пути россии, если УЕФА запретит ей выступать в еврокубках в случае наказания по "делу Негрейры" — бывшего вице-президента технического судейского комитета Испании, которому клуб оплачивал отчеты о судьях.

В случае доказания вины каталонцев, УЕФА может отстранить их от еврокубков на один сезон. Напомним, что сборная и клубы рф находятся под санкциями УЕФА вследствие полномасштабного вторжения россии в Украину. В попытке обойти санкции УЕФА, футбольные функционеры из рф хотели уйти в Азиатскую футбольную конфедерацию (АФК), но пока приостановили этот шаг.