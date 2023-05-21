"Барселона" оскандалилася ганебним відео для росіян, український коментатор їй гідно відповів (відео)

Новоявлений чемпіон Іспанії образив українців

"Барселона" потрапила в скандал, опублікувавши ролик зі зверненням до російських уболівальників після завоювання чемпіонського титулу в Іспанії.

Відповідне відео з’явилося в соцмережах транслятора іспанської Ла Ліги в країні-агресорі Okko Sport. У ньому взяли участь захисник Алехандро Бальде та півзахисник Серхі Роберто.

"Великий привіт усім уболівальникам "Барселони" у росії! Незабаром побачимося!", — заявив Бальде.

"Дорогі вболівальники з рф! Дуже дякую за вашу підтримку та енергію! Ви також частина цієї перемоги! Сподіваюсь, що разом ми виграємо ще багато титулів!", — вторив йому Роберто.

Ролик, який точно не можна назвати застарілим, оскільки на гравцях екіпірування дизайну цього сезону, викликало закономірне обурення серед українців.

Одним із них став коментатор MEGOGO Віталій Кравченко. На початку матчу "Барселони" проти "Реал Сосьєдада" він засудив це відео, звернувшись іспанською мовою.

"Поки росія бомбить ракетами мирні українські міста, вбиває мирне населення, наші герої гинуть, а звичайні росіяни за цим мовчки спостерігають або взагалі підтримують цю війну — "Барселона" записує відео, на якому звертається до російських уболівальників та переказує їм вітання.

Ганьба "Барселоні", Алехандро Бальде та Серхі Роберто за цей вчинок. Ми бачимо підтримку усієї Іспанії — зброєю, словами, гуманітарною допомогою та безмежно вдячні за неї. І, так, ми бачили відео, де президент "Барселони" Жоан Лапорта звертається до українців зі словами підтримки. Але звернення Бальде та Роберто до російських фанатів — намагання всидіти на двох стільцях. І ми це засуджуємо.

Сьогодні я бачив, як фан-спільнота "Барселони", одного з найпопулярніших клубів серед українських уболівальників — руйнується на очах. Це провина винятково "Барселони" Вибачте за мій акцент та вимову", — звернувся Кравченко.

Повідомлялося, що "Барселона" ризикує піти шляхом росії, якщо УЄФА заборонить їй виступати в єврокубках у разі покарання в "справі Негрейри" — колишнього віце-президента технічного суддівського комітету Іспанії, якому клуб оплачував звіти про суддів.

В разі доведення провини каталонців УЄФА може відсторонити їх від єврокубків на один сезон. Нагадаємо, що збірна та клуби рф знаходяться під санкціями УЄФА внаслідок повномасштабного вторгнення росії в Україну. В спробі обійти санкції УЄФА, футбольні функціонери з рф хотіли піти в Азіатську футбольну конфедерацію (АФК), але поки призупинили цей крок.