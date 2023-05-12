У мережу злили нову форму "Барселони": клуб не грав у цьому кольорі 46 років (фото)

Команда давно не грала у таких кольорах

У мережу злили нову гостьову форму каталонської "Барселони" на сезон 2023/24. Напередодні каталонський клуб розгромно програв "Реалу" в останньому Ель-Класіко у поточній кампанії.

Сайт Footy Headlines опублікував потенційну гостьову форму "Барселони" на наступний сезон. Примітно, що основний колір екіпірування – білий. Постачальником форми для Синьо-гранатових є американський гігант Nike.

Потенційна гостьова форма Барселони на наступний сезон

Ігровий комплект виконаний у білому кольорі, логотипи спонсорів будуть синіми, а елементи на рукавах – синьо-гранатові. Шорти будуть синіми, а гетри – синьо-гранатовими. Додамо, що герб на футболках буде зразка 1975-2002 років. Востаннє каталонський гранд грав у білій формі у сезоні 1977/78.

Повідомляється, що ті, хто мав змогу побачити ранній зразок виїзної форми, були дуже вражені. В іспанському клубі вважають, що біла форма стане хітом продажів, хоча ще кілька років тому Барса відмовилася від ігрової форми з основним білим кольором.

Раніше повідомлялося, що українська тенісистка Еліна Світоліна змінила Nike на вітчизняного виробника.

Нагадаємо, російський клуб вкрав емблему в українського "Дніпра".