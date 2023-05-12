Стамбул може втратити фінал Ліги чемпіонів утретє

У європейському футбольному органі побоюються заворушень у Туреччині

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) веде переговори про перенесення фіналу Ліги чемпіонів сезону 2022/23 зі Стамбула до Лісабона у разі заворушень у Туреччині після президентських виборів.

Про це повідомляє Dailymail. За інформацією джерела, в УЄФА є стурбованість виникнення заворушень у Стамбулі, якщо на президентських виборах у Туреччині програє чинний глава держави Реджеп Тайїп Ердоган.

Цього року фінал Ліги чемпіонів має відбутися 10 червня на "Олімпійському стадіоні Ататюрка". До цього УЄФА двічі переносив фінал ЛЧ зі Стамбула у 2020 та 2021 роках через пандемію коронавірусу.

Нагадаємо, перший тур голосування у Туреччині пройде 14 травня. На думку аналітиків, Ердоган боротиметься за президентське крісло зі своїм головним опонентом, лідером Республіканської народної партії Кемалем Киличдароглу вже у другому турі, що відбудеться 28 травня.

Раніше повідомлялося, що клуб Віктора Циганкова може не зіграти у єврокубках, навіть якщо проб’ється туди.

Нагадаємо, у росії не відмовилися від співпраці з УЄФА, хоча погрожували перейти в Азію.