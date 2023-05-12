Стамбул может потерять финал Лиги чемпионов в третий раз

В европейском футбольном органе опасаются беспорядков в Турции

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) ведет переговоры о переносе финала Лиги чемпионов сезона 2022/23 из Стамбула в Лиссабон в случае беспорядков в Турции после президентских выборов.

Об этом сообщает Dailymail. По информации источника, в УЕФА есть обеспокоенность возникновения беспорядков в Стамбуле, если на президентских выборах в Турции проиграет действующий глава государства Реджеп Тайип Эрдоган.

В этом году финал Лиги чемпионов должен пройти 10 июня на "Олимпийском стадионе Ататюрка". До этого УЕФА дважды переносил финал ЛЧ из Стамбула в 2020 и 2021 годах из-за пандемии коронавируса.

Напомним, первый тур голосования в Турции пройдет 14 мая. По мнению аналитиков, Эрдоган будет бороться за президентское кресло со своим главным оппонентом, лидером Республиканской народной партии Кемалем Кылычдароглу уже во втором туре, который состоится 28 мая.

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