Зинченко серьезно травмировался перед матчами сборной Украины

Футболист закончил сезон досрочно

Защитники "Арсенала" Александр Зинченко и Уильям Салиба получили повреждения из-за чего сезон 2022/23 для них окончен. Накануне "Арсенал" проиграл "битву за чемпионство".

Об этом сообщает The Athletic. По информации источника, украинец травмировал икроножную мышцу в игре с "Ньюкаслом" (0:2). В этом поединке Александр был заменен на 61-й минуте встречи. Вместо "Зины" на левом фланге обороны "Арсенала" будет играть Киран Тирни.

Салиба, в свою очередь, еще не восстановился после травмы спины, которую он получил еще в матче 1/8 финала Лиги Европы против "Спортинга".

Согласно источнику, травмы обоих футболистов достаточно сложные, однако операционного вмешательства не будет. Таким образом, Зинченко пропустит последние три игры Канониров в АПЛ: против "Брайтона", "Ноттингем Форест" и "Вулверхэмптона".

В текущей кампании 26-летний Александр отметился одним голом и двумя ассистами в 33 матчах за Пушкарей во всех турнирах.

Видеообзор матча "Ньюкасл" - "Арсенал"

Добавим, в середине июня сборная Украины проведет важные матчи отбора на Евро-2024 против Северной Македонии (16 июня) и Мальты (19 июня). С турнирными раскладами нашей команды можно ознакомиться у нас на сайте.

Ранее сообщалось, что Зинченко победил Михаила Мудрика в дерби Лондона.