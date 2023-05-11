Российский футболист хочет вернуть смертную казнь в рф, чтобы заткнуть Галкина

Экс-спортсмен считает, что смертная казнь решит много проблем в рф

Бывший защитник сборной россии и украинской "Оболони" Андрей Соломатин предложил вернуть смертную казнь в рф. К слову, российский клуб украл эмблему "Днепра".

Соответствующий комментарий Соломатина доступен на "Матч ТВ". Бывший футболист отметил, что смертная казнь сдерживала бы противников войны от публичных комментариев. Как пример он привел Максима Галкина.

"Я бы снова ввел смертную казнь. Будь она у нас, думаю, страна жила бы лучше. Воровали бы меньше. Не было бы всяких Чубайсов, Ходорковских и иже с ними. И Галкин бы тоже меньше п****л, не подумав.

Китайцы, американцы почему‑то до сих пор не отменили смертельную казнь. Это определенный сдерживающий фактор. Условно: своровал миллион – уехал на 20 лет, а если миллиард – уехал навсегда. Это первое, что я бы вернул", — заявил Соломатин.

Напомним, Максим Галкин и Алла Пугачева сейчас живут в Израиле, куда они вместе с детьми улетели после начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Позже Максим, который активно выступает против войны, заявил, что возвращаться ему на родину больше незачем.