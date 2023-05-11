Російський футболіст хоче повернути смертну кару в рф, щоб заткнути Галкіна

Ексспортсмен вважає, що смертна кара вирішить багато проблем у росії

Колишній захисник збірної рф та української "Оболоні" Андрій Соломатін запропонував повернути смертну кару в країні. До речі, російський клуб вкрав емблему "Дніпра".

Відповідний коментар Соломатіна доступний на "Матч ТВ". Колишній футболіст зазначив, що смертна кара стримувала б противників війни від публічних коментарів. Як приклад він навів Максима Галкіна.

"Я б знову ввів смертну кару. Якби вона у нас, думаю, країна жила б краще. Крали б менше. Не було б всяких Чубайсів, Ходорковських і іже з ними. І Галкін би теж менше п****в, не подумавши.

Китайці, американці чомусь досі не скасували смертну кару. Це певний фактор, що стримує. Умовно: поцупив мільйон – поїхав на 20 років, а якщо мільярд – поїхав назавжди. Це перше, що я б повернув ", — заявив Соломатін.

Нагадаємо, Максим Галкін та Алла Пугачова зараз живуть в Ізраїлі, куди вони разом з дітьми полетіли після початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Пізніше Максим, який активно виступає проти війни, заявив, що повертатися йому на батьківщину більше нема чого.