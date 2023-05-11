Зінченко серйозно травмувався перед матчами збірної України

Футболіст закінчив сезон достроково

Захисники "Арсеналу" Олександр Зінченко та Вільям Саліба отримали пошкодження через що сезон 2022/23 для них завершився. Напередодні "Арсенал" програв "битву за чемпіонство".

Про це повідомляє The Athletic. За інформацією джерела, українець травмував литковий м’яз у грі з "Ньюкаслом" (0:2). У цьому поєдинку Олександра було замінено на 61-й хвилині зустрічі. Замість "Зіни" на лівому фланзі оборони "Арсеналу" гратиме Кіран Тірні.

Саліба ще не відновився після травми спини, яку він отримав ще в матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти "Спортінга".

Згідно з джерелом, травми обох футболістів є досить складними, проте операційного втручання не буде. Таким чином, Зінченко пропустить останні три ігри Канонірів в АПЛ: проти "Брайтона", "Ноттінгем Форест" та "Вулвергемптону".

У поточній кампанії 26-річний Олександр відзначився одним голом та двома асистами у 33 матчах за Пушкарів у всіх турнірах.

Відеоогляд матчу "Ньюкасл" — "Арсенал"

Додамо, у середині червня збірна України проведе важливі матчі відбору на Євро-2024 проти Північної Македонії (16 червня) та Мальти (19 червня). З турнірними розкладами нашої команди можна ознайомитись у нас на сайті.

Раніше повідомлялося, що Зінченко переміг Михайла Мудрика в дербі Лондона.