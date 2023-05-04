УЕФА может запретить клубу Цыганкова участвовать в еврокубках

Испанский коллектив набрал ход

Испанская "Жирона" после приобретения украинца Виктора Цыганкова превратилась из аутсайдера лиги в уверенного середняка, который претендует на место в еврокубках.

Правда, даже если "Жирона" заслужит место в еврокубках, далеко не факт, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) допустит туда команду. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

Дело в том, что "Жироной" владеет холдинг City Football Group, главной командой которой считается английский "Манчестер Сити". УЕФА не хочет, чтобы команды с одним владельцем принимали участие в одном евросезоне. К слову, подобное грозит и новоиспеченному обладателю Кубка Франции "Тулузе", ведь клуб принадлежит американскому инвестиционному фонду RedBird Capital Partners, который также занимается делами "Милана".

Однако УЕФА может пойти против своих правил. Для этого клубы должны доказать, что имеют независимое управление, а их участие в одной еврокампании не вызовет потенциального конфликта интересов.

"Жирона" в последнем матче победила "Севилью" и приблизилась к зоне еврокубков

"Жирона" в последнее время радует результатами. Совсем недавно команда украинца забила четыре гола "Реалу" с Андреем Луниным в составе. А в последнем матче Цыганков отдал ассист, который добил "Севилью".