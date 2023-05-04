УЄФА може заборонити клубу Циганкову брати участь у єврокубках

Іспанський колектив набрав хід

Іспанська "Жирона" після придбання українця Віктора Циганкова перетворилася з аутсайдера ліги на впевненого середняка, який претендує на місце у єврокубках.

Щоправда, навіть якщо "Жирона" заслужить місце у єврокубках, далеко не факт, що Спілка європейських футбольних асоціацій (УЄФА) допустить туди команду. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

Річ у тому, що "Жироною" володіє холдинг City Football Group, головною командою якої є англійський "Манчестер Сіті". УЄФА не хоче, щоби команди з одним власником брали участь в одному євросезоні. До речі, подібне загрожує і новоспеченому володарю Кубка Франції "Тулузі", адже клуб належить американському інвестиційному фонду RedBird Capital Partners, який займається справами "Мілана".

Однак, УЄФА може піти проти своїх правил. Для цього клуби мають довести, що мають незалежне управління, а їхня участь в одній єврокампанії не викличе потенційного конфлікту інтересів.

"Жирона" в останньому матчі перемогла "Севілью" і наблизилася до зони єврокубків

"Жирона" останнім часом тішить результатами. Нещодавно команда українця забила чотири голи "Реалу" з Андрієм Луніним у складі. А в останньому матчі Циганков віддав асист, який добив "Севілью".