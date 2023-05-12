Світоліна змінила Nike на українського виробника (фото)

Українка засвітилася у новому спортивному вбранні у Римі

Найтитулованіша українська тенісистка Еліна Світоліна на Відкритому чемпіонаті Італії грала в одязі від українського бренду paka, хоча до цього тривалий час співпрацювала з американським гігантом Nike.

Знімки з новим екіпіруванням Еліна розмістила сама на своїй сторінці у Facebook. На фото видно, що спортсменка одягнена у нову форму від paka із колекції REBORN.

На жаль, тенісистка після народження доньки далека від тих результатів, які вона показувала раніше. Проте крок за кроком Еліна набирає форму й вже здобула кілька перемог після повернення на корт. В Італії Світоліна зачохлила ракетку у матчі 1/64 фіналу проти ще однієї представниці України — Лесі Цуренко (4:6, 3:6).

Відеоогляд матчу Світоліна - Цуренко

"Рим побудували не за день ", — по-філософськи прокоментувала свій виліт з турніру в Італії українка.

Еліна Світоліна на турнірі в Римі засвітилася в екіпіруванні від українського бренду paka

Раніше українка співпрацювала із Nike.

Еліна Світоліна у формі від Nike

Нагадаємо, Світоліна не потиснула руку тенісистці з Білорусі після програного матчу. До речі, колишня перша ракетка України почала з поразки після відновлення кар’єри.