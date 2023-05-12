В сеть слили новую форму "Барселоны": клуб не играл в этом цвете 46 лет (фото)

Команда давно не играла в таких цветах

В сеть слили новую гостевую форму каталонской "Барселоны" на сезон 2023/24. Накануне каталонский клуб разгромно проиграл "Реалу" в последнем Эль-Класико в текущей кампании.

Сайт Footy Headlines опубликовал потенциальную гостевую форму "Барселоны" на следующий сезон. Примечательно, что основной цвет экипировки — белый. Поставщиком формы для Сине-гранатовых является американский гигант Nike.

Потенциальная гостевая форма Барселоны на следующий сезон

Игровой комплект выполнен в белом цвете, логотипы спонсоров будут синими, а элементы на рукавах – сине-гранатовые. Шорты будут синими, а гетры – сине-гранатовыми. Добавим, что герб на футболках будет образца 1975-2002 годов. Последний раз каталонский гранд играл в белой форме в сезоне 1977/78.

Сообщается, что те, у кого была возможность увидеть ранний образец выездной формы, были очень впечатлены. В испанском клубе считают, что белая форма станет хитом продаж, хотя еще несколько лет тому назад Барса отказалась от игровой формы с основным белым цветом.

Ранее сообщалось, что украинская теннисистка Элина Свитолина сменила Nike на отечественного производителя.

Напомним, российский клуб украл эмблему у украинского "Днепра".