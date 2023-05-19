"Служу українському народу": легенда "Динамо" вступив до лав штурмової бригади

Ексзахисник національної команди тепер захищає Україну зі зброєю у руках

Колишній захисник "Динамо" та збірної України Владислав Ващук вступив до лав штурмової бригади "Буревій" Національної гвардії України. Напередодні київський клуб зганьбився в день пам’яті Лобановського.

Про це ексфутболіст Біло-синіх, "Чорноморця", "Львова", "Волині" та московського "Спартака" заявив на своїй сторінці у Facebook. 48-річний Ващук наголосив, що не хоче бачити "руський мир" в Україні.

"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі й рідні ще досі в шоку. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив "руський мир" на власні очі й буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув.

І коли прийде час, то я зможу точно відповісти — що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!" — написав Ващук, який прикріпив до публікації кілька фото.

Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії України

Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії України

Владислав завершив кар’єру футболіста у 2011 році. На рахунку Ващука 63 матчі за збірну України, у яких він відзначився одним голом. У 2006 році Ващук разом із Синьо-жовтими вийшов у чвертьфінал чемпіонату світу.

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