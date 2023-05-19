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"Служу українському народу": легенда "Динамо" вступив до лав штурмової бригади

Автор
Михайло Корнілов Михайло Корнілов
Дата публікації
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Автор
Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії України Новина оновлена 19 травня 2023, 17:45
Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії України. Фото facebook.com/vashchukvlad

Ексзахисник національної команди тепер захищає Україну зі зброєю у руках

Колишній захисник "Динамо" та збірної України Владислав Ващук вступив до лав штурмової бригади "Буревій" Національної гвардії України. Напередодні київський клуб зганьбився в день пам’яті Лобановського.

Про це ексфутболіст Біло-синіх, "Чорноморця", "Львова", "Волині" та московського "Спартака" заявив на своїй сторінці у Facebook. 48-річний Ващук наголосив, що не хоче бачити "руський мир" в Україні.

"Так, це було моє особисте рішення. Так, близькі й рідні ще досі в шоку. І так, я знаю, що дехто мене ніколи не зрозуміє. Але я дійсно вірю в нашу Перемогу. Я бачив "руський мир" на власні очі й буду робити все, щоб такого в моїй країні більше ніхто не побачив і не відчув.

І коли прийде час, то я зможу точно відповісти — що я робив під час війни. Національна гвардія України. Бригада наступу "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу Українському народові!" — написав Ващук, який прикріпив до публікації кілька фото.

Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії України
Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії України
Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії України
Владислав Ващук вступив до лав Нацгвардії України

Владислав завершив кар’єру футболіста у 2011 році. На рахунку Ващука 63 матчі за збірну України, у яких він відзначився одним голом. У 2006 році Ващук разом із Синьо-жовтими вийшов у чвертьфінал чемпіонату світу.

Раніше "Шахтар" розповів, скільки виплатив податків за трансфер Михайла Мудрика у "Челсі".

Нагадаємо, футболіста "Динамо" жорстко покарали за "наїзд" на арбітра Катерину Монзуль.

Теги:
#Футбол #ФК Динамо Київ #Владислав Ващук