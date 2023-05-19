"Служу украинскому народу": легенда "Динамо" вступил в ряды штурмовой бригады

Экс-защитник национальной команды теперь защищает Украину с оружием в руках

Бывший защитник "Динамо" и сборной Украины Владислав Ващук вступил в ряды штурмовой бригады "Буревій" Национальной гвардии Украины. Накануне киевский клуб опозорился в день памяти Лобановского.

Об этом экс-футболист Бело-синих, "Черноморца", "Львова", "Волыни" и московского "Спартака" заявил на своей странице в Facebook. 48-летний Ващук отметил, что не хочет видеть "русский мир" в Украине.

"Да, это было мое личное решение. Да, близкие и родные до сих пор в шоке. И да, я знаю, что некоторые меня никогда не поймут. Но я действительно верю в нашу победу. Я видел "русский мир" собственными глазами и буду делать все, чтобы такого в моей стране больше никто не увидел и не почувствовал.

И когда придет время, то я смогу точно ответить что я делал во время войны. Национальная гвардия Украины. Бригада наступления "Буревій". Солдат Владислав Ващук. Служу украинскому народу!" — написал Ващук, прикрепивший к посту несколько фото.

Владислав Ващук вступил в ряды Нацгвардии Украины

Владислав Ващук вступил в ряды Нацгвардии Украины

Владислав завершил карьеру футболиста в 2011 году. На счету Ващука 63 матча за сборную Украины, в которых он отметился одним голом. В 2006 году Ващук вместе с Сине-желтыми вышел в четвертьфинал чемпионата мира.

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