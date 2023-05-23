В Бразилии "потухла" статуя Христа-Искупителя: что произошло (видео)

На родине поддержали футболиста сборной Бразилии

Огни статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия) были выключены в знак солидарности с футболистом "Реала" и сборной Бразилии Винисиусом Жуниором, который подвергся расистским оскорблениям со стороны фанатов "Валенсии" (0:1) в матче 35-го тура чемпионата Испании сезона 2022/23. Накануне Сливочные вылетели из Лиги чемпионов.

Об этом сообщает uol. Организаторы акции, которая продлилась час, назвали отключение огней статуи "символом коллективной борьбы с расизмом и знаком солидарности с футболистом и всеми теми, кто страдает от предрассудков по всему миру".

Винисиус на своей странице в Twitter рассказал, что данная акция тронула его.

"Черная и внушительная. Статуя Христа-Искупителя была именно такой. Акция солидарности, которая трогает меня. Но я хочу, прежде всего, вдохновлять и привносить больше света в нашу борьбу.

Я очень ценю весь поток любви и поддержки, который я получил за последние несколько месяцев. Как в Бразилии, так и по всему миру. Я точно знаю, кто есть кто. Рассчитывайте на меня, потому что хороших людей большинство, и я не сдамся.

У меня есть цель в жизни, и если мне придется страдать все больше и больше, чтобы будущие поколения не сталкивались с подобными ситуациями, я готов", – написал футболист.

Кроме того вингер сборной Бразилии показал видео, на котором болельщики "Валенсии" кричат "обезьяна" в его сторону.

Напомним, "Реал" уступил "Валенсии", а сам Винисиус был удален с поля за перепалку в конце игры.

Ранее сообщалось, что кубинская волейболистка стала жертвой расизма в рф. Кубинка дождалась извинений только спустя год.