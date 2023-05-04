Не прошло и года: российский тренер извинился перед кубинкой за "обезьяну"

Россиянин оскорбил волейболистку и принципиально не извинялся перед ней почти год

Тренер Андрей Воронков извинился перед кубинской волейболисткой Айламой Монталво за оскорбление в матче, который состоялся 12 мая 2022 года в финале чемпионата рф между "Локомотивом" и "Уралочкой".

Об этом сообщили во Всероссийской федерации волейбола (ВФВ), передает ТАСС. После публичных извинений Воронкову смягчили наказание и теперь он может вернуться к тренерской деятельности. Андрей был отстранен от тренерской деятельности на два года, но после извинений второй год наказания стал условным.

"Андрей Воронков принес извинения за произошедшее. Это стало одним из факторов. Также в ВФВ обратились общественники и руководство клуба из Калининграда", – заявили в ВФВ.

Напомним, в мае прошлого года Воронков обратился к своей подопечной с фразой: "Почему опять ловишь эту обезьяну?". В составе обеих команд была лишь одна темнокожая волейболистка — кубинка Монталво из "Уралочки", выступающая на позиции доигровщицы. Невероятно, но тогдашний тренер "Локомотива" Воронкова и сама команда отказались извиняться перед кубинской спортсменкой.

Ранее сообщалось, что ВСУ ликвидировали на фронте российского тренера "Уралочки", который пришел в Украину убивать украинцев.