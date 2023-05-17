"Ман Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов (видео)

В Лиге чемпионов будет англо-итальянский финал

В среду, 17 мая, в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоялся суперматч "Ман Сити" — "Реал", в рамках которого определился второй финалист еврокубка.

Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер" и завершилась со счетом 4:0 в пользу местной команды. Об этом сообщает "Телеграф".

Горожане устроили Королевскому клубу невероятный прием. По ходу всей встречи манчестерский клуб владел ощутимым преимуществом, что вылилось в два гола в первом тайме, а также в два взятия ворот во втором. В первой 45-минутке Бернарду Силва оформил дубль, а под занавес второго тайма Мануэль Аканджи со "второго этажа" с помощью рикошета от Милитао добил Сливочных. Финальную точку в игре поставил вышедший на замену Хулиан Альварес. "Реал" за все время создал один перспективный момент — удар Крооса издали в перекладину.

"Манчестер Сити" – "Реал" – 4:0. Первый матч – 1:1.

Голы: Бернарду Силва (23, 37), Милитао (76, автогол), Альварес (90+1)

Предупреждения: Рубен Диаш (50), Гюндоган (62), Грилиш (90+1) – Карвахаль (56), Камавинга (75)

"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Рубен Диаш, Уокер, Родри, Стоунз, Грилиш, Гюндоган (Марез, 79), де Брюйне (Фоден, 84), Бернарду Силва, Холанд (Альварес, 89).

"Реал": Куртуа, Камавинга (Тчуамени, 80), Алаба, Милитао, Карвахаль (Васкес, 80), Модрич, Кроос (Асенсио, 70), Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго (Себальос, 81)

Статистика матча МС - Реал

Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин наблюдал за игрой со скамейки запасных.

Полный видеообзор встречи:

В первой игре, которая прошла в Мадриде, МС и Сливочные сыграли вничью (1:1). Таким образом, по итогам двух матчей в решающий раунд ЛЧ шагает именно английский клуб.

Видеообзор матча "Реал" - "Манчестер Сити"

В другом полуфинале состоялось дерби Милана, по итогам которого в финал Лиги чемпионов пробился "Интер". Решающий поединок в главном еврокубке состоится в июне в Стамбуле (Турция). Накануне в СМИ просочилась информация, что финал ЛЧ могут перенести в Португалию, если после президентских выборов в Турции начнутся массовые беспорядки.