"Ман Сити" уничтожил "Реал" и вышел в финал Лиги чемпионов (видео)
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В Лиге чемпионов будет англо-итальянский финал
В среду, 17 мая, в 1/2 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 состоялся суперматч "Ман Сити" — "Реал", в рамках которого определился второй финалист еврокубка.
Встреча состоялась в Манчестере на стадионе "Сити оф Манчестер" и завершилась со счетом 4:0 в пользу местной команды. Об этом сообщает "Телеграф".
Горожане устроили Королевскому клубу невероятный прием. По ходу всей встречи манчестерский клуб владел ощутимым преимуществом, что вылилось в два гола в первом тайме, а также в два взятия ворот во втором. В первой 45-минутке Бернарду Силва оформил дубль, а под занавес второго тайма Мануэль Аканджи со "второго этажа" с помощью рикошета от Милитао добил Сливочных. Финальную точку в игре поставил вышедший на замену Хулиан Альварес. "Реал" за все время создал один перспективный момент — удар Крооса издали в перекладину.
"Манчестер Сити" – "Реал" – 4:0. Первый матч – 1:1.
Голы: Бернарду Силва (23, 37), Милитао (76, автогол), Альварес (90+1)
Предупреждения: Рубен Диаш (50), Гюндоган (62), Грилиш (90+1) – Карвахаль (56), Камавинга (75)
"Манчестер Сити": Эдерсон, Аканджи, Рубен Диаш, Уокер, Родри, Стоунз, Грилиш, Гюндоган (Марез, 79), де Брюйне (Фоден, 84), Бернарду Силва, Холанд (Альварес, 89).
"Реал": Куртуа, Камавинга (Тчуамени, 80), Алаба, Милитао, Карвахаль (Васкес, 80), Модрич, Кроос (Асенсио, 70), Вальверде, Винисиус, Бензема, Родриго (Себальос, 81)
Украинский вратарь "Реала" Андрей Лунин наблюдал за игрой со скамейки запасных.
Полный видеообзор встречи:
В первой игре, которая прошла в Мадриде, МС и Сливочные сыграли вничью (1:1). Таким образом, по итогам двух матчей в решающий раунд ЛЧ шагает именно английский клуб.
В другом полуфинале состоялось дерби Милана, по итогам которого в финал Лиги чемпионов пробился "Интер". Решающий поединок в главном еврокубке состоится в июне в Стамбуле (Турция). Накануне в СМИ просочилась информация, что финал ЛЧ могут перенести в Португалию, если после президентских выборов в Турции начнутся массовые беспорядки.