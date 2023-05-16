"Ман Сити" - "Реал": онлайн-трансляция ответного полуфинала Лиги чемпионов

Второй финалист Лиги чемпионов определится в Манчестере

В среду, 17 мая, в Манчестере (Великобритания) на стадионе "Сити оф Манчестер" состоится второй полуфинал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23. В первой встрече англичане и испанцы победителя не выявили (1:1).

"Телеграф" проведет текстовую трансляцию игры, которая начнется в 22:00 по киевскому времени. Победитель противостояния выйдет в финал турнира, в котором сыграет с победителем дерби Милана.

Первая игра показала, что номинальные фавориты пары (МС) испытывают большие проблемы с рекордсменом Лиги чемпионов по числу побед, а потому ответный матч покажет, кто достоин выйти в финал турнира. Перед очным противостоянием Горожане уничтожили "Эвертон" (3:0) в АПЛ, а вот Сливочные ограничились минимальной победой над "Хетафе" (1:0) в Ла Лиге. Тем не менее "Барселона" досрочно выиграла испанскую Примеру.

Видеообзор матча "Эвертон" - МС

Видеообзор матча "Реал" - "Хетафе"

После первой игры, которая проходила в Мадриде, интрига в противостоянии "Реала" и "Ман Сити" сохранилась.

Видеообзор матча "Реал" - "Манчестер Сити"

Отметим, букмекеры считают, что в следующий раунд еврокубка выйдет именно английский клуб. За ходом матча "Ман Сити" — "Реал" можно следить онлайн по ТВ в Украине.