"Реал" и "Ман Сити" обменялись голами-красавцами в первом полуфинале Лиги чемпионов (видео)

Ответная игра пройдет в Манчестере

Во вторник, 9 мая, в Мадриде состоялся первый полуфинальный матч Лиги чемпионов УЕФА сезона 2022/23 "Реал" — "Манчестер Сити".

Встреча, проходившая на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу", завершилась со счетом 1:1. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на своем официальном сайте.

С первых минут гости начали штурмовать ворота Куртуа, заставляя кипера "Реала" много работать на линии. Хозяева, в свою очередь, выбрали тактику второго номера, играя на контратаках. Именно в контратаке Королевский клуб открыл счет. На 36-й минуте Камавинга протащил мяч на чужую половину поля, а затем отпасовал на Винисиуса Жуниора, который мощно пальнул под перекладину из-за пределов штрафной. Примечательно, что мадридцами хватило лишь одного удара, чтобы открыть счет. После этого на поле началась "рубка" — игроки "Реала" начали жестко фолить, однако "желтый свет" перед собой увидел только Кроос.

Во втором тайме "Реал" выровнял ситуацию на поле, однако пропустил. На 67-й минуте встречи Кевин Де Брейне ударом в касание из-за пределов штрафной прошил Куртуа.

"Реал" – "Манчестер Сити" – 1:1

Голы: Винисиус (36) – Де Брюйне (67).

Предупреждение: Гюндоган (71), Бернарду Силва (86) – Кроос (45+2), Анчелотти (тренер, 69), Камавинга (80).

"Реал": Куртуа, Рюдигер, Алаба, Карвахаль, Камавинга, Кроос (Чуамени, 84), Модрич (Начо, 87), Вальверде, Родриго (Асенсио, 81), Винисиус, Бензема.

"Манчестер Сити": Эдерсон, Стоунс, Аканджи, Диаш, Уокер, Гюндоган, Родри, Бернарду Силва, Грилиш, Де Брюйне, Холанд.

Статистика матча Реал - Ман Сити

Видеообзор матча "Реал" — "Манчестер Сити"

Ответная игра пройдет 17 мая в Манчестере. В другом полуфинале встречаются итальянские "Милан" и "Интер", которые свою первую игру 1/2 финала проведут в среду, 10 мая.

Напомним, Сливочные в четвертьфинале ЛЧ прошли английский "Челси" Михаила Мудрика, а Горожане оказались сильнее за немецкую "Баварию". В 1/8 финала испанцы обыграли еще одну английскую команду — "Ливерпуль". "Ман Сити", в свою очередь, в блестящем стиле переиграл немецкий РБ "Лейпциг".