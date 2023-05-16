"Ман Сіті" — "Реал": онлайн-трансляція другого півфіналу Ліги чемпіонів

Другий фіналіст Ліги чемпіонів визначиться у Манчестері

У середу, 17 травня, у Манчестері (Велика Британія) на стадіоні "Сіті оф Манчестер" відбудеться другий півфінал Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У першій зустрічі англійці та іспанці переможця не виявили (1:1).

"Телеграф" проведе текстову трансляцію гри, яка розпочнеться о 22:00 за київським часом. Переможець протистояння вийде у фінал турніру, у якому зіграє із переможцем дербі Мілана.

Перша гра показала, що номінальні фаворити пари (МС) мають великі проблеми з рекордсменом Ліги чемпіонів за кількістю перемог, а тому матч-відповідь покаже, хто гідний вийти у фінал турніру. Перед очним протистоянням Містяни знищили "Евертон" (3:0) в АПЛ, а ось Вершкові обмежилися мінімальною перемогою над "Хетафе" (1:0) у Ла Лізі. Проте "Барселона" достроково виграла іспанську Прімеру.

Відеоогляд матчу "Евертон" — МС

Відеоогляд матчу "Реал" — "Хетафе"

Після першої гри, яка проходила в Мадриді, інтрига у протистоянні "Реала" та "Ман Сіті" збереглася.

Відеоогляд матчу "Реал" — "Манчестер Сіті"

Зазначимо, букмекери вважають, що у наступний раунд єврокубка вийде саме англійський клуб. За ходом матчу "Ман Сіті" — "Реал" можна стежити онлайн по ТБ в Україні.