"Реал" та "Ман Сіті" обмінялися голами-красенями у першому півфіналі Ліги чемпіонів (відео)

Гра-відповідь пройде в Манчестері

У вівторок, 9 травня, у Мадриді відбувся перший півфінальний матч Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Реал" — "Манчестер Сіті".

Зустріч на легендарному стадіоні "Сантьяго Бернабеу" завершилася з рахунком 1:1. Про це повідомляє прес-служба Спілки європейських футбольних асоціацій (УЄФА) на своєму офіційному сайті.

З перших хвилин гості почали штурмувати ворота Куртуа, змушуючи кіпера "Реала" працювати на лінії. Господарі, у свою чергу, обрали тактику другого номера, граючи на контратаках. Саме у контратаці Королівський клуб відкрив рахунок. На 36-й хвилині Камавінга протяг м’яч на чужу половину поля, а потім відпасував на Вінісіуса Жуніора, який потужно пальнув під поперечину з-за меж штрафного майданчика. Цікаво, що мадридцями вистачило лише одного удару, щоб відкрити рахунок. Після цього на полі почалася "рубка" — гравці "Реала" почали жорстко фолити, проте "жовте світло" перед собою побачив лише Кроос.

У другому таймі "Реал" вирівняв ситуацію на полі, проте пропустив. На 67-й хвилині зустрічі Кевін Де Брейне ударом у дотик з-за меж штрафного майданчика прошив Куртуа.

"Реал" – "Манчестер Сіті" – 1:1

Голи: Вінісіус (36) — Де Брюйне (67).

Попередження: Гюндоган (71), Бернарду Сілва (86) — Кроос (45+2), Анчелотті (тренер, 69), Камавінга (80).

"Реал": Куртуа, Рюдігер, Алаба, Карвахаль, Камавінга, Кроос (Чуамені, 84), Модрич (Начо, 87), Вальверде, Родріго (Асенсіо, 81), Вінісіус, Бензема.

"Манчестер Сіті": Едерсон, Стоунс, Аканджі, Діаш, Уокер, Гюндоган, Родрі, Бернарду Сілва, Гріліш, Де Брюйне, Холанд.

Статистика матчу Реал - Ман Сіті

Відеоогляд матчу "Реал" - "Манчестер Сіті"

Гра-відповідь пройде 17 травня в Манчестері. В іншому півфіналі зустрічаються італійські "Мілан" та "Інтер", які свою першу гру 1/2 фіналу проведуть у середу, 10 травня.

Нагадаємо, Вершкові у чвертьфіналі ЛЧ пройшли англійський "Челсі" Михайла Мудрика, а Городяни виявилися сильнішими за німецьку "Баварію". У 1/8 фіналу іспанці обіграли ще одну англійську команду — "Ліверпуль". "Ман Сіті", у свою чергу, у блискучому стилі переграв німецький РБ "Лейпциг".