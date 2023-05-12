"Ман Сіті" — "Реал": де і коли дивитись матч за вихід у фінал Ліги чемпіонів

Сильніша команда визначиться у Манчестері

У середу, 17 травня, визначиться другий фіналіст Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23. У першій грі англійці та іспанці зіграли внічию (1:1). "Телеграф" проведе онлайн-трансляцію матчу "Ман Сіті" — "Реал".

У прямому ефірі в Україні другий матч 1/2 фіналу ЛЧ покажуть Volia TV та "megogo". Про це повідомляє офіційний сайт транслятора.

Гра-відповідь "Манчестер Сіті" — "Реал" відбудеться в Манчестері на стадіоні "Сіті оф Манчестер", початок поєдинку — о 22:00 за київським часом. Обидві команди знаходяться у чудовій формі, що показав перший поєдинок у Мадриді. Містяни виглядають краще на папері, проте Вершкові неспроста перемагали в Лізі чемпіонів 14 разів (рекорд).

У першій грі Королівський клуб у деякі моменти гри навіть перевершував МС у багатьох аспектах.

Відеоогляд матчу "Реал" — "Манчестер Сіті"

Нагадаємо, перша гра між "Реалом" та "Ман Сіті" завершилася гучним суддівським скандалом. На думку головного тренера Вершкових Карло Анчелотті, гол Містян не можна було зараховувати.

В іншому півфіналі ЛЧ зустрічаються італійські "Інтер" та "Мілан", перша зустріч яких завершилася переконливою перемогою Нерадзуррі із рахунком 2:0.