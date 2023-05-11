Російський футболіст закликав виховувати дітей за принципом "Нашої Раші"

Колишній спортсмен вважає рівень патріотизму у російської молоді недостатнім

Ексзахисник збірної рф та української "Оболоні" Андрій Соломатін заявив, що російським дітям не вистачає патріотизму. Напередодні він закликав повернути смертну кару в росії.

Відповідний коментар Соломатіна доступний на "Матч ТВ". Ексфутболіст закликав виховувати російських дітей за принципом комедійного шоу "Наша Russia", гаслом якого було "Ми живемо в найпрекраснішій країні, а решта нам заздрить".

– Що вам подобається у сучасній росії?

– Так скажу. Думаю, треба було значно раніше запроваджувати уроки патріотизму.

– Якими б виглядали уроки патріотизму?

– Та сама пропаганда, яку втовкмачують у голову дітям. Що ми живемо у найкращій країні – і всі інші країни нам заздрять.

Як у "Нашій Раші" було. Тільки трохи в іншому контексті, щоб росли діти, які хочуть не н*****и (обдурити) країну, а зробити її кращою. Тоді, можливо, щось зміниться. Все одно все закладається з дитинства.

Раніше російський клуб вкрав емблему в українського "Дніпра".

Нагадаємо, "Ворскла" викинула зі складу двох футболістів, які грали в росії й в окупованому Криму.