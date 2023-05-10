Гол "Ман Сіті" у півфіналі Ліги чемпіонів не можна було зараховувати? Що сталося у матчі з "Реалом" (відео)

У Мадриді був забитий спірний гол

Унікальна ситуація виникла у півфіналі Ліги чемпіонів УЄФА сезону 2022/23 "Реал" — "Манчестер Сіті".

Гол, який забив Кевін де Брюйне на 67-й хвилині поєдинку, був забитий не за правилами, адже за 20 секунд до взяття воріт м’яч перетнув бокову лінію, проте суддівська бригада арбітрів на чолі з португальцем Артуром Діашем проігнорувала епізод. Про це повідомляє beIN SPORTS у Twitter.

Згідно з проєкцією телеканалу, Бернарду Сілва не встиг зберегти м’яч у грі після передачі Кайла Уокера. А за деякий час МС зрівняв рахунок. Головний тренер "Реала" Карло Анчелотті сердився через це і навіть отримав жовту картку.

"М’яч пішов за межі поля. Я побачив це, розповів про це судді. Він дав мені жовту. Я не знаю, чому він не подивився VAR", — заявив після гри Анчелотті.

Однак не все так однозначно. Річ у тому, що після того, як Сілва зберіг м’яч у грі, футболісти "Ман Сіті" втратили його, а потім швидко повернули після "обрізки" Едуарду Камавінги. Таким чином, почалася нова фаза гри, тому VAR не повинен був втручатися (що і сталося).

"Навіть якби м’яч вилетів за межі поля на метр, після того, як Камавінга його повернув команді, це вже інша фаза гри. Те, що VAR не втрутився, — технічне рішення", — заявив ексарбітр Едуардо Ітурральде Гонсалес.

У Арсена Венгера своя думка з цього приводу.

"Завдання VAR – перевіряти, чистий гол чи ні. У такій ситуації відеоарбітри повинні втручатися. Епізод з Бернарду Сілвою дивитися вони чомусь не стали", — зазначив колишній тренер "Арсеналу".

Відеоогляд матчу "Реал" — "Манчестер Сіті"

Раніше повідомлялося, що суперкомп’ютер передбачив перемогу "Ман Сіті" у Лізі чемпіонів. До речі, у другому півфіналі зустрічаються "Мілан" та "Інтер".